Siedem jaj Fabergé i fałszywa baronowa Kelch

1. Jajko rocailowe z 1902 r. • McFerrin Collection & dr Adam Szymański

2. Barbara Kelch z córką i na witrażu portretowym w pałacu Kelchów. Około 1895 r. • © dr Adam Szymański

3. Kolekcja jaj Faberge Barbary Kelch • www.faberge.com.pl & dr Adam Szymański

4. Jajko w formie szyszki pinii z 1900 r. & Jajko bomboniera z 1903 r. • © dr Adam Szymański

5. Neogotycka zastawa Kelchów na wystawie dzieł Faberge w 1902 r. • © dr Adam Szymański

6. Jajko z kwitnącymi gałązkami jabłoni z 1901 r. • © FAF & dr Adam Szymański

7. Jajko z kurką z 1898 r. • © dr Adam Szymański & MetropolisArt

aja Fabergé to legendarne dzieła sztuki wykonane przez rosyjską pracownię złotniczą Piotra Karola Fabergé. Powstały w latach 1885-1917 i były związane z kulturą dworu cesarskiego w Petersburgu. Najcenniejsze z nich są pięćdziesiąt dwa jaja wykonane dla rodziny Romanowów. Powstały na zamówienie carów Aleksandra III i Mikołaja II, i były prezentami z okazji świąt wielkanocnych przeznaczonymi dla cesarskich małżonek Marii i Aleksandry. Oprócz nich powstało jeszcze około dwudziestu dzieł, które dorównują im stylem i jakością wykonania. Choć w Rosji nie było formalnego zakazu, pracownia Fabergé przez bardzo długi czas wykonywała prezenty wielkanocne w formie jajek wyłącznie na zmówienie cara. Bogata rosyjska arystokracja i milionerzy nie zamawiali jajek Fabergé, by nie konkurować z cesarskimi prezentami wielkanocnymi.W 1897 r. sytuację całkowicie zmienił bogaty przemysłowiec i milioner Aleksander Kelch, który zamówił w pracowni Fabergé prezent wielkanocny w formie jajka przeznaczony dla żony Barbary. Fabergé nie mógł odmówić bajecznie bogatemu milionerowi i wykonał zamówienie. W następnych latach Aleksander podarował Barbarze jeszcze sześć podobnych prezentów wielkanocnych. W ten sposób powstała unikalna kolekcja jaj Fabergé związana z rodziną Kelchów, a cesarskie prezenty wielkanocne w formie jajek przestały być wyłącznie cesarskie.Barbara Kelch to postać niezwykła. [il. 2] Była wnuczką Iwana Bazanowa moskiewskiego potentata przemysłowego wydobywającego złoto na Syberii. W 1883 r. Barbara, mając zaledwie jedenaście lat, odziedziczyła ogromny majątek swojego dziadka, który wtedy wynosił około 20 mln rubli. W tamtej chwili Barbara była najbogatszą nastolatką w Rosji.Pomimo pochodzenia z kupieckiej rodziny Barbara otrzymała staranne wykształcenie. Wiemy, że miała romantyczną naturę, znakomicie znała język francuski, interesowała się kulturą Europy, kochała Francję i brylantową biżuterię. W 1890 r. Barbara uzyskała kontrolę nad swoim majątkiem. Wreszcie mogła spełnić swoje największe marzenie. Postanowiła zostać damą dworu przy cesarzowej na dworze w Petersburgu. W 1894 r. w wieku dwudziestu lat Barbara wyszła za mąż za szlachcica Mikołaja Kelcha, który w niespełna dwa lata po ślubie zmarł. Nieomal natychmiast Barbara przyjęła oświadczyny od zakochanego w niej młodszego brata zmarłego męża – Aleksandra Kelcha. Wkrótce młode małżeństwo kupiło i z przepychem urządziło pałac w Petersburgu. W kręgach towarzyskich stolicy pojawiła się plotka, że właścicielem wspaniałej rezydencji jest tajemniczy „baron Kelch”. Plotka trafiła na podatny grunt. Wspaniały pałac Aleksandra i Barbary Kelchów w Petersburgu stał się „pałacem barona Kelcha”.W 1898 r. Aleksander podarował Barbarze pierwszy prezent wielkanocny w formie jajka, tzw. „Jajko z kurką”. Dekoracja dzieła nawiązywała do pierwszych cesarskich jajek Fabergé. Na całej powierzchni jajko zdobiła purpurowa emalia. W jego wnętrzu kryła się niespodzianka w postaci figurki kury, w której z kolei była ukryta maleńka wysadzana diamentami ramka w formie sztalugi. Kiedyś znajdowała się w niej miniatura przedstawiająca Barbarę, która niestety zaginęła. [il. 7] Był to prawdziwie królewski prezent, który spowodował, że Barbara zakochała się w wyrobach Fabergé i zaczęła je kolekcjonować. W następnych latach Barbara otrzymała jeszcze, tzw. „Jajko dwanaście paneli” (1899), „Jajko w formie szyszki pinii” (1900), „Jajko z kwitnącymi gałązkami jabłoni” (1901), „Jajko rocailowe” (1902), „Jajko bomboniera” (1903) i „Jajko zegar z kogucikiem” (1904). W ten sposób powstała wspaniała kolekcja i największy prywatny zbiór jajek Fabergé w Rosji. [il. 3]W 1900 r. Barbara otrzymała w prezencie wielkanocnym „Jajko w formie szyszki pinii”. Jest to jedno z najpiękniejszych jajek wykonanych w pracowni Fabergé. Jajko zdobi niebieska emalia guilloche i diamentowa dekoracja tworząca na jego powierzchni rysunek przypominający łuski szyszki. Aleksander zapłacił za nie około 3 tys. rubli. Wzorem dla tego dzieła było cesarskie „Jajko z diamentową kratką” z 1892 r. „Jajko w formie szyszki pinii” to wspaniały przykład tzw. stylu Fabergé. [il. 4]W tym samym roku na zamówienie Aleksandra i Barbary Kelchów powstało jedno z największych arcydzieł wykonanych w pracowni Fabergé – zdobiona smokami neogotycka zastawa stołowa Kelchów. Aleksander zapłacił za nią ogromną sumę 125 tys. rubli, co czyni ją najdroższym dziełem w historii pracowni Fabergé. W 1937 r. Eugeniusz Fabergé nazwał ją najważniejszym dziełem ze srebra wykonanym przez Fabergé. Niestety w czasie rewolucji bolszewickiej zastawa została skonfiskowana, a następnie przetopiona. W cudowny sposób ocalały jej fragmenty, które przez 100 lat pozostawały zaginione, a w 2016 r. odnalazły się w Polsce. [il. 5]W 1901 r. Aleksander podarował Barbarze kolejny wspaniały prezent wielkanocny, tzw. „Jajko z kwitnącymi gałązkami jabłoni”. Jego styl i dekoracja inspirowane były sztuką Japonii, a koncepcja estetyczna mieściła się w formule stylu secesyjnego. Jajko zostało wykonane z zielonego syberyjskiego nefrytu, a jego powierzchnię zdobiły gałązki kwitnącej jabłoni wykonane ze złota, emalii i diamentów. „Jajko z kwitnącymi gałązkami jabłoni” to dzieło bardzo nowoczesne reprezentujące najnowsze prądy w ówczesnej sztuce. [il. 6]Zupełnie inne było „Jajko rocailowe” podarowane Barbarze w 1902 r. Było to typowe dzieło epoki historyzmu. Zostało wykonane w duchu francuskiego rokoka z elementami regencji i chinoiserie. Jego powierzchnię zdobi soczyście zielona emalia, złote ornamenty rocailowe, motyw kratki, palmy i diamentowe girlandy kwiatów. Niespodzianką ukrytą wewnątrz była maleńka ramka w formie postumentu zawierająca fotografie Barbary, Aleksandra i ich córek. [il. 1] Najprawdopodobniej jajko było wzorowane na zaginionym dziś cesarskim „Jajku różowoliliowym” z 1897 r.W 1902 r. misterny plan Barbary, aby zaistnieć jako dama dworu cesarzowej Aleksandry Fiodorownej i zdobyć towarzyską pozycję w Petersburgu poniósł całkowitą klęskę. Najdobitniej pokazało to wydarzenie, które miało miejsce w czasie wystawy dzieł Fabergé zorganizowanej przez cesarzową Aleksandrę w pałacu barona von Dervis. Na wystawie pokazano liczne kolekcje wyrobów Fabergé należące do cesarzowej, cesarzowej matki, wielkich księżniczek, przedstawicieli arystokracji i tylko jedno dzieło należące do osoby spoza dworu. Dziełem tym była neogotycka zastawa stołowa Aleksandra i Barbary Kelchów. [il. 5] Zastawa była tak ważna, że pokazując dorobek pracowni Fabergé nie można było jej pominąć. Ale zastawa była również jedynym dziełem, przy którym nie umieszczono tabliczki z informacją o właścicielu. Organizatorzy „cesarskiej wystawy” wstydzili się obecności kupieckiej córki. Wydaje się, że to wydarzenie ostatecznie rozwiało marzenia Barbary o zdobyciu pozycji na dworze w Petersburgu.W 1904 r. Aleksander podarował Barbarze siódmy i jak się okazało ostatni prezent wielkanocny w formie jajka, tzw. „Jajko zegar z kogucikiem”. W 1905 r. w rodzinie Kelchów wydarzyło się coś dramatycznego. Nie wiemy co to było, ale w efekcie tego zdarzenia Barbara odeszła od męża, wyjechała z Petersburga do Moskwy i w kilka miesięcy później wyjechała do Francji, gdzie osiadła w Paryżu. Porzuciła nie tylko rodzinny kraj, męża, ale również dwie córeczki. Wyjeżdżając zabrała ze sobą wszystkie swoje największe skarby, w tym jajka Fabergé i ukochaną brylantową biżuterię. W następnych latach sprowadziła do Francji większość swojego majątku i nigdy już do Rosji nie wróciła. Nie wiemy co robiła w Paryżu, ale interesującym śladem jej ówczesnego życia są cotygodniowe zakupy brylantowej biżuterii w jubilera Boucherona. Barbara Kelch zmarła we Francji w 1954 r. Po wybuchu rewolucji Aleksander Kelch został aresztowany, a jego majątek skonfiskowano. Jako wróg klasowy został wysłany do obozu pracy na Syberię, gdzie zmarł w latach 30-tych.W latach 20-tych Barbara Kelch sprzedała swoją kolekcję jaj Fabergé. Obecnie znajdują się one w sześciu muzeach i kolekcjach prywatnych rozproszone po całym świecie.Siedem jaj Fabergé wykonanych dla Barbary Kelch tworzy niezwykły zbiór. Są świadectwem miłości Aleksandra do Barbary i jej wielkiego marzenia, by w carskiej Rosji przy pomocy sztuki i złota zamienić miliony na pozycję społeczną i miejsce wśród elity na dworze cesarskim w Petersburgu.Artykuł na podstawie badań własnych i książki „ Fabergé. Historia i arcydzieła ”.